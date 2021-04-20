إيران : لسنا مستعدين لتقديم أي تنازل خارج إطار الاتفاق النووي

جددت إيران، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ربط العودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 برفع العقوبات الأمريكية عليها، في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من المفاوضات لبحث فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "نحن غير مستعدين لتقديم أي امتياز خارج الاتفاق النووي، وبعد رفع العقوبات بشكل كامل سوف نتأكد من ذلك، وبعدها نعود لالتزاماتنا بشكل كامل"​​​.

وأضاف: "من الجانب الفني، من الممكن رفع جميع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل في فترة قصيرة من الزمن، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا".

وتابع ربيعي: "نأمل أن تحقق المفاوضات البناءة التي تجري في فيينا ، ونشارك فيها النتيجة المرجوة لجميع الأطراف".