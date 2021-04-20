بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة من كواليس ضد الكسر

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر خاصية الستورى على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أنيقا من كواليس مسلسل "ضد الكسر".

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي حاليا في مسلسل "ضد الكسر" المعروض حاليا على قنوات "سي بي سي" يوميا في شهر رمضان فى تمام الساعة العاشرة وربع مساء.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، تارا عماد، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.