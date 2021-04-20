تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و485 شاحنة، كما بلغت الحاويات الواردة 365 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة .



وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 92 ألفا و217 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و14 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و191 طنا، وشملت 5.7 ألف طن يوريا، 15 ألفا و454 طن فوسفات، 1.8 ألف طن داي أمونيوم، 3 آلاف و350 طن رمل، 2.5 ألف طن مولاس، و2387 طن أسمنت .



وأضاف المركز أن واردات البضائع العامة بلغت 23 ألفا و737 طنا، وتضمنت 7 آلاف و422 طن خردة، 551 طن خشب زان، 3 آلاف و790 طن ابلاكاش، 10 آلاف و702 طن قمح، 582 طن ألواح حديد، و690 طن حديد، لافتا إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 875 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الصين، إنجلترا، هولندا، ألمانيا، سلوفينيا، مالطا، أمريكا، اليونان، سنغافورة، أسبانيا، والهند .