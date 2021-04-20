التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن،أنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المتمردة باتجاه خميس مشيط بالسعودية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وقال التحالف اليوم الثلاثاء،إن اعتراض وتدمير المسيرة المفخخة يظهر محاولات الميليشيا العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة، و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

وزادت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، من محاولاتها استهداف المدنيين والمنشآت العامة في المملكة، في عمل عدائي واضح جرمه العالم.

وسبق أن أصدر مجلس الأمن بيان طالب فيه بوقف التصعيد الحوثي.

كما أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات متكررة من خطورة التحركات الحوثية، وحشدها العسكري عند محافظة مأرب اليمنية.

ويعد الحوثي خطراً بالغاً على النازحين، فوفقاً لما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، فإن أكثر من مليون نازح لجأوا إلى مأرب ، ويعرضهم القتال للخطر وقد يجبر عشرات الآلاف على الفرار.