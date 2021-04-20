أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-4-2021

وفقا لآخر تحديث

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم.. كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه، والبيع 15.71 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.7851 جنيه، والبيع 18.9635 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.8165 جنيه ، البيع 22.0066 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4531 جنيه، والبيع 12.5821 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.5262 جنيه، والبيع 2.5502 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8792 جنيه، والبيع 1.9047 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8581 جنيه، والبيع 1.8749 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0489 جنيه، والبيع 17.1957 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.4123 جنيه، والبيع 14.549 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 1 12.104 جنيه، والبيع 12.2601 جنيه.