الإمارات.. دبي توقع اتفاقية لشراء 14 بوينج ماكس بـ 1.8مليار دولار

أعلنت دبي لصناعات الطيران اليوم أنها أبرمت اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» وخيار واحد من بوينغ.

وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نحن سعداء بتعزيز علاقتنا القوية بالفعل مع شركة بوينغ، حيث إننا نمتلك وندير 162 طائرة بوينغ بما في ذلك الطلبية هذه. وفي حين أن هناك عدداً متزايداً من شركات الطيران التي بدأت تعيد تشغيل طائرات ماكس، نحن واثقون من نجاح هذه الطائرات تزامناً مع تسجيل قطاع السفر الجوي المحلي والإقليمي علامات قوية على الانتعاش».

يشار إلى أن دبي لصناعات الطيران، وهي شريك طويل الأمد لشركة بوينغ، لديها 162 طائرة بوينغ في أسطولها.

وتنتمي طائرات 737 ماكس 8 لعائلة 737 ماكس المصممة لتقديم المزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء والمرونة في سوق الطائرات أحادية الممر.

وكانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية لتسليم 18 طائرة من طراز 737 ماكس 8 إلى شركة أمريكان إيرلاينز.