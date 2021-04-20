خوف وفخر .. شاهد ماذا قالت يسرا عن موكب المومياوات الملكية

قالت الفنانة يسرا ، أنها كانت تشعر بالخوف وهى فى مقدمة موكب المومياوات الملكية ، وفخورة بشكل غير عادى لنقل الـ 22 مومياء لمتحف الحضارة ، معبرة :" أنا فرحتى كانت كبيرة ، وفخورة بحضارة وتاريخ مصر ".

وأضافت الفنانة يسرا ، ببرنامج مع جيزال ، المذاع على فضائية سكاى نيوز العربية ، أنها كانت تشعر بفخر كبير تجاه ملوك وملكات مصر القديمة .

وأشارت إلى أنها " لحظة فى التاريخ متتنسيش ومش هتتنسى " ، موضحة مدى سعادتها بأنها كانت جزء بسيط من هذا العمل التاريخى ، مؤكدة أنها كانت تشعر بالفخر الممزوج بالخوف طوال الوقت.