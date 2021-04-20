عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تطعيم 3641 مواطنا في دمياط بلقاح كورونا

صدى البلد

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمى ،استقبال المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، حيث وصل إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، ضمن فئات كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة دمياط إلى   3641 مواطنا. 

وأكد الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي، ان إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، وصل اليوم 270 مواطنا من مختلف الفئات. 

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

 

وأشار سلامة إلى أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على اللقاح. 

وأوضح أنه تم تخصيص وتجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان وتعليمات وإشراف الدكتورة محافظ دمياط واللواء مدير أمن دمياط علمًا بأن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال عدة مراحل وفقا للتعليمات وزارة الصحة.

أعراض لقاح كورونا اخبار محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط

ترشيحاتنا

انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير النقل يصدر 8 قرارات مهمة بعد حادث قطار طوخ

أب سوابق .. سوكة يضرب ابنه الصغير حتى الموت بالإسماعيلية

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. احرص على ترديده

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-4-2021

بالصور.. طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري قبل بدء الامتحان التجريبي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏ تتعلق بـ سد النهضة.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس جنوب أفريقيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

تأخير الأجرة 15 يوما.. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم بالقانون

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

اعتقال اللسان.. رسالة مهمة من مفيد فوزي لمحمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ