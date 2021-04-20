تطعيم 3641 مواطنا في دمياط بلقاح كورونا

محافظة دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمى ،استقبال المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، حيث وصل إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، ضمن فئات كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة دمياط إلى 3641 مواطنا.

وأكد الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي، ان إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، وصل اليوم 270 مواطنا من مختلف الفئات.

وأشار سلامة إلى أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على اللقاح.

وأوضح أنه تم تخصيص وتجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان وتعليمات وإشراف الدكتورة محافظ دمياط واللواء مدير أمن دمياط علمًا بأن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال عدة مراحل وفقا للتعليمات وزارة الصحة.