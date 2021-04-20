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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب هندسة القاهرة .. تعرف على خطوات تسجيل المقررات الدراسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، يتساءل عدد كبير من الطلاب حول كيفية  تسجيل المقررات الدراسية  للفصل الدراسى الثانى .

ولذلك  ينشر "صدى البلد" خطوات تسجيل طلاب العام الجامعي الجديد بكلية الهندسة جامعة القاهرة للمقررات الدراسية على منصة التعليم الإلكتروني blackboard من خلال الخطوات الآتية:-

- يقوم الطالب بالدخول على موقع المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي :

https://cu.blackboard.com/

- يدخل الطالب اسم المستخدم الخاص به والرقم السري الحاصل عليه

- يتم التوجه إلى أسفل الصفحة ثم يتم الضغط على زر (get started

- من الصفحة الرئيسية للمنصة يتم اختيار courses  من القائمة ثم اختيارcourse catalog

- يتم البحث عن المقرر الذي يرغب الطالب في التسجيل به ثم يضغط على browse catalog

- ثم يختار الطالب كليته والمقررات التي يرغب في التسجيل بها

- ثم يتم الضغط على كلمة enroll

- يقوم الطالب بإدخال access code ثم الضغط على submit ويتم حصول الطالب على access code من دكتور المقرر أثناء المحاضرة الاولى .

- لعرض محتويات المقرر يضغط الطالب على courses

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إاعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.

وقال الدكتور الخشت، إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسؤوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل علي انتظام تدفق العمليات الادارية بكفاءة وفاعلية، و يساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في  تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا  بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم الإدارة والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.

الفصل الدراسي الثاني كلية الهندسة جامعة القاهرة تسجيل المقررات الدراسية جامعة القاهرة كلية الهندسة

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