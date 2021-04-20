برلماني: "الاختيار ٢" أدخل الرعب فى قلوب الإرهابيين وكشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ان مسلسل الاختيار ٢ أدخل الرعب فى قلوب الإرهابيين وكشف الوجه القبيح والدموى لجماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

واعتبر " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم هذا المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية قدمتها مصر للعالم كله من خلال الدراما المصرية التى استعادت مكانتها المرموقة إقليميا وعربيا وعالميا لم تتضمن المستندات والوثائق بالصوت والصور على افعال جماعة الاخوان الإرهابية والخونة لأوطانهم ولكن أكدت للعالم كله كيف يعمل الصقور والنسور ورجال الظل في حماية مصر وما يقدموه من تضحيات وبطولات وفدائية شديدة وأنهم قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها لإنقاذ الدولة المصرية والمنطقة باسرها والعالم كله من حكم الفاشية الدينية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان مسلسل الإختيار ٢ كشف المستور والأسرار الكاملة والعمل فى الخفاء من قوى الشر والظلام والإرهاب؛ مؤكدا ان مشهد فض اعتصامي رابعة كشف للعالم كله قدرة الابطال والبواسل من ابناء الشعب المصرى وما قدموه من بطولات وتضحيات وشهداء في سبيل أن نحيا ونأمن ونستقر وتبقى مصر دولة كبيرة وعظيمة وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها خاصة أن مسلسل الاختيار ٢ قدم نماذج عديدة من بطولات رجال الشرطة المصرية التي لم نكن نعرفها لتكون عبرة وعظة وحافز وانتماء للأجيال المستقبلية.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج القدير تامر مرسى على هذا الإبداع الفنى الرائع والتى تم تقديمه من الواقع الحقيقى وجعل المشاهدين المصريين والعرب والأجانب يلتفون حول شاشات الفضائيات لمتابعة هذا العمل الفنى رفيع المستوى مشيداً بأداء جميع ابطال ونجوم المسلسل على احترافيتهم المهنية فى الوصول الى قلوب المشاهدين.