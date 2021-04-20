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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس جهاز بدر يتفقد مشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائى

صدى البلد

تفقد  المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي  الجاري تنفيذها في نطاق المدينة، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدن الجديدة خاصة ومحافظات الجمهورية عامة.


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وأوضح المهندس عمار مندور، أن مدينة بدر فيها 4 محطات للقطار الكهربائي، 3 منها للركاب، والرابعة محطة ورش لأعمال صيانة القطار الكهربائى، مؤكداً  أن جميع الطرق المؤدية للمحطات سيتم الانتهاء منها قبل الانتهاء من تنفيذ المحطات، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق بها.

 

وفي سياق متصل، تابع  المهندس عمار مندور،  خلال اجتماع ميدانى  الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة رئيس الجمهورية " سكن لكل المصرين" المرحلة الأولى، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من زراعة جميع المسطحات المخصصة للزراعة بموقع المشروع.


وأوصى المهندس عمار مندور،  بالمحافظة على التميز وإظهار الحدائق بالشكل الجمالى الذي يتناسب مع رقى الموقع، موجهاً بالاهتمام المكثف بالأحياء القديمة بالمدينة، والمحافظة على جمال الحدائق بها.

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