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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة أردنية تلزم الجيش الاسرائيلي بدفع 294 ألف دينار لمواطن أردني

صدى البلد

 أصدرت محكمة بداية السلط، اليوم الثلاثاء، قرارا لصالح مواطن أردني ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، والسفارة الإسرائيلية في عمّان، انتصرت فيه للمواطن بعد تضرره من أفعال جيش الاحتلال، وفق وكيلا المواطن المحاميان حسام أبورمان وأحمد ابورمان.

وقررت المحكمة تغريم وزارة الدفاع الإسرائيلية، مبلغ 294 ألفا و540 دينارا، لصالح المواطن الأردني، عملا بأحكام المادة 1818 من مجلة الاحكام العدلية، والمواد (1 و2 و5 و12) من اتفاقية حصانات الدولة وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004 والمواد (6 و7 و71) من قانون البينات والمادتين (27 و28) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمواد (22 و23 و62 و256 و257 و258 و291 و266 و275 و276) من القانون المدني.

وقال المحامي حسام ابورمان لـ عمون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اضرم النيران في منطقة حدودية مع الأردن لغايات عسكرية، إلا أن النار امتدت إلى داخل الحدود الأردنية والتهمت وحدة زراعية يملكها المواطن الأردني عبدالجواد الصالحي، ما الحق به اضرار مادية وكأنها لم تكن موجودة على الاطلاق.

وأضاف أن الوحدة الزراعية التي طالتها النيران تبلغ مساحتها 50 دونما، وعمرها يزيد عن 20 عاما.

وأعتبر المحامي حسام أبو رمان قرار قاضي محكمة بداية السلط الدكتور جعفر المعاني، انتصارا معنويا على بشاعة الاحتلال وغطرسته قبل أن يكون انتصار مادي للمواطن صاحب الحق.

كما قررت المحكمة تضمين وزارة الدفاع الإسرائيلي رسوم الدعوى ومصاريفها، وبدل اتعاب المحاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية من تاريخ 7/4/2013 حتى السداد التام.

وأشاد ابورمان بنزاهة القضاء الأردني الذي يشكل حارسا ورقيبا لحقوق الأردنيين.

 

السفارة الاسرائيلية الأردن الجيش الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال

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