شاهد.. أحمد زاهر يستعرض لياقته في الجيم

نشر الفنان أحمد زاهر صور جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد زاهر في الصور من داخل الجيم وهو يستعرض عضلاته و لياقته البدنية بتمرينات رياضية شاقه مما آثار اعجاب متابعيه.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد زاهر في فيلم بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاح عظيم، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من تأليف وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، واشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.