٣ أشخاص يحفرون نفقا بعقار فى الجمالية للبحث عن الآثار ..الشرطة تضبطهم

مازال حلم الثراء السريع يداعب الحالمين بالحصول على المال من اقصر الطرق ، الا أن أعين رجال مباحث القاهرة كانت لهم بالمرصاد بعد أن تمكنوا من القبض علي ٣ أشخاص حفروا نفقا داخل عقار بالجمالية للبحث عن الآثار.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الجمالية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

على الفور توجهت قوة أمنية باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتم إستهداف العقار وضبط ٣ أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار " ملك أحدهم" ، وعثر بداخله على حفرة قطرها ٢ متر بعمق ٣ متر، كما عثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.