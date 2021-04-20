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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد الاتحاد الافريقي يؤكد دعم ليبيا في تحقيق المصالحة الوطنية

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد

اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد يرافقه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديويو ومفوض الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل زيارة عمل إلى ليبيا استمرت يومين.


وذكر بيان أصدره الاتحاد الافريقي اليوم الثلاثاء، أن رئيس المفوضية والوفد المرافق له أجروا ــ خلال الزيارة ــ مناقشات مستفيضة مع الدكتور محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة الليبي وعبد الحميد دبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.


واتفق الجانبان على دور الاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا لتنظيم وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، كما اتفقا على الدعم الحاسم من الاتحاد الأفريقي للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل كخطوة رئيسية في استعادة السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد.


وأشار البيان إلى وجود توافق بين الجانبين على إعادة تنشيط عملية الإعادة الكريمة والطوعية للمهاجرين الأفارقة وإعادة توطينهم، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.


وجدد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم ومرافقة شعب ليبيا في طريقه نحو السلام الدائم والمصالحة وإعادة الإعمار.

مفوضية الاتحاد الأفريقي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن الاتحاد الافريقي ليبيا مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية

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