بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ كارمن سليمان عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة عبر خاصية الأستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت كارمن سليمان، بإطلالة بسيطة بدون مكياج من داخل أستوديو، وعلقت قائلة: وقت الأستوديو.

وكانت قد طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.