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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصغر من جاريث بيل| 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد

صدى البلد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، منذ قلقل، تعيين  رايان ماسون مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكتب نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: بعد رحيل جوزيه مورينيو، يمكننا الآن أن نؤكد أن رايان ماسون سيتولى منصب المدرب المؤقت للفترة المتبقية من الموسم".

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كان نادي توتنهام، أعلن أمس، الاثنين، إقالة جوزيه مورينيو، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد:

1- رايان ماسون هو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ولد في 13 يونيو عام 1991

2-بدأ ماسون مسيرته الاحترافية باللعب في صفوف توتنهام 2007 - 2008.

3- لعب ماسون للعديد من الأندية بجانب توتنهام مثل يوفل تاون و دونكاستر روفرز وميلوول وهال سيتي.

4- هال سيتي آخر محطات رايان ماسون، حيث أعلن مدرب توتنهام الحالي، اعتزاله كرة القدم في عام 2018 " وهو في سن الـ 17 عاما.

5-  اعتزال ماسون بسبب تعرضه لكسر في الجمجمة، خلال إحدى المباريات أمام تشيلسي.

6- عمل ماسون مساعدا لـ جوزيه موريينيو، في الجهاز الفني السابق لفريق توتنهام.

7- ماسون أصغر من العديد من اللاعبين في فريق توتنهام حاليا، أبرزهم جاريث بيل وهوجو لوريس وموسى سيسوكو.

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أصغر من جاريث بيل| 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد

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