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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشرة الرأس.. تخلصى منها بهذه الحيلة فى لمح البصر

قشرة الرأس
قشرة الرأس

قشرة الرأس ليست مشكلة جديدة ، لكن معظمنا يكافح لإيجاد حل لعلاجها استخدام الثوم للشعر يمكن أن يخلصك منها علاوة على ذلك ، يمكن أن تسبب قشرة الرأس المزيد من تساقط الشعر ، وهذا يمكن أن يكون مصدر إحراج كبير.

وفقا لموقع" healthshots" يمكنك محاربة قشرة الرأس باستخدام الثوم للشعر فهو علاج منزلي قديم يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة و يمكن لهذه الخصائص علاج مشاكل فروة الرأس أو الالتهابات بسهولة.

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معالجة قشرة الرأس

إليك كيف يمكن أن يساعدك استخدام الثوم للشعر في معالجة قشرة الرأس

 يعتبر الثوم مصدرًا ممتازًا لفيتامين A و C ومصدرًا جيدًا لمركبات الكبريت والألياف والمغنيسيوم والسيلينيوم والجرمانيوم والأحماض الأمينية.

 بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي أيضًا على معادن أخرى بما في ذلك الحديد والنحاس والزنك والفوسفور والكالسيوم. هذه العناصر الغذائية كلها رائعة لصحة شعرك

فيما يلي بعض طرق تناول الثوم لعلاج قشرة الرأس:


1. الثوم النيئ:

عليك مضغ فص من الثوم يوميا لمحاربة الالتهابات والفطريات وقشرة الرأس 


2. الثوم المطبوخ: 

يمكنك تناول الثوم المطبوخ مع أي من وجباتك و يساعد تناوله على تقليل البكتيريا والفطريات التي تسبب قشرة الرأس  فهو يقدم مجموعة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تعزيز نكهة طعامك.

إليك قناع العسل والثوم للتخلص من قشرة الرأس 


يعتبر كل من العسل والثوم مصدرًا لمضادات الأكسدة. يمكن أن يوفر الرطوبة لشعرك ويمكن أن يعالج قشرة الرأس.

المقادير : 
4-5 فصوص ثوم 2 ملعقة كبيرة عسل 
كيف تستعمل:
اصنعي عجينة باستخدام فصوص الثوم 

أضيفي العسل وحضري الخليط.دلكي هذا المزيج في فروة رأسك لمدة 10 دقائق 

اتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسليه بشامبو خفيف.

 

 

قشرة الرأس الثوم الفطريات تساقط الشعر الحديد

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