كيف ندرب أطفالنا على الصيام؟ .. واعظة بالأوقاف تكشف عن أفضل طريقة.. فيديو

كيف ندرب أطفالنا على الصيام؟ .. سؤال ورد الى صفحة صدى البلد الرسمية بالفيسبوك، وأجابت الدكتورة يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف قائلة: أن الصيام عبادة تدريبية يجب أن نعود الأطفال عليها منذ الصغر ، لافتة إلى أنه في حالة عدم تدريب الأطفال منذ الصغر على الصلاة والصوم لن نستطيع بعد سن البلوغ او التكليف أن نأمرهم بالصيام والصلاة فجأة .

وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف خلال فيديو مسجل عبر صفحة “صدى البلد” الرسمية بالفيسبوك أن أولى خطوات تدريب الأطفال على الصوم هو التأهيل النفسي محذرة كل أب وكل أم من مقولة ان الهدف من الجوع والعطش لكي نشعر بالفقراء ، ولكن الصحيح ان نقول لأطفالنا أن الجوع والعطش أمرنا بهما الله عز وجل .

وأوضحت يجب ان نقول للطفل انه عندما ذهب للمدرسة وجلس طوال اليوم الدراسي بدون

" بابا وماما" لم يحدث شيء فكذلك الصيام يجب ان نبدأ بالصيام حتى اذان الظهر ثم يأكل كم قليل من الطعام ثم يصوم حتى العصر ثم يأكل كم قليل من الطعام ثم يصوم حتى أذان المغرب ، هذا في العشر أيام الأولى ، اما في العشر ايام الثانية يبدا الصوم من الفجر وقت السحور حتى أذان العصر ثم ياكل ثم يصوم حتى اذان المغرب ، وفي العشر أيام الثالثة يكون الصيام حتى المغرب .

وأكدت الدكتورة يمنى على ضرورة وجود وسائل تحفيزية ومكافأة للطفل حتى يشعر بقيمة الإنجاز وثمرة الصيام .