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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي لصدى البلد: لن نسمح بارتفاع أكثر من 4 أدوار فوق الأرضي إلا في المحاور الرئيسية

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كشف اللواء محمود شعراوى ،وزير التنمية المحلية، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع ، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ،ان كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة ، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاص ،حيث يتم تقديم الطلب الى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة الى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع .
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التى لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم اشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص ،وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين انهم معتمدين في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة الى ان الجامعات سيكون لها دور الاشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
ولفت الى ان المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة او الثابتة في المحافظات ،لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها الكترونيا الى الجامعة ثم الى لجنة الفحص ثم الى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق ،مؤكد ان الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار الى ان من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء ،ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن ان ان يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلابد ان يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشق المتاحة لديه.  
واكد ان اذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعدلها لأنها ف بالنهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين.
وتابع ان الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن تستغرق اكثر من 60 يوما ، وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة ، قال شعراوى : إنه  لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.

الاشتراطات الجديدة للبناء وزير التنمية المحلية كود الجراجات سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة المنظومة الجديدة لتراخيص

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