كرم جبر يستقبل السفير الفرنسي لتسليمه تراخيص قناة فرانس ٢٤

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة «فرانس ٢٤» التابعة للتلفزيون الفرنسي.
كما أحتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ .
وسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له .
ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن .
على جانب آخر تتابع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الشكاوى الواردة إليها منذ بداية شهر رمضان الخاصة بالدراما الرمضانية والتحقيق فيها ورفع توصياتها للمجلس.
وقال مصدر مسئول، إن لجان الرصد تتابع كافة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان، لرصد كافة الخروقات والمخالفات للاكواد والمعايير إن وجدت واتخاذ القرارات اللازمة من خلال المجلس.
وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن المجلس فتح التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتسيء للأسر المصرية.
وحول الفواصل الإعلانية قال إن المجلس أنذر القنوات بالتوقف عن الإسراف والإطالة في الإعلانات والالتزام بالتوقيت المحدد مضيفا بأن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطي المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.