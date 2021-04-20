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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

البيطريين تقرر تأجيل الجمعية العمومية .. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

نقيب البيطريين الدكتور
نقيب البيطريين الدكتور خالد سليم

 

تلقى الدكتور خالد سليم النقيب العام لأطباء بيطريين مصر، خطاب من وزارة الصحة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين خلال شهر أبريل الجاري، فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة في خطابها، أن كافة مؤسسات الدولة مازالت ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، والذى تضمن حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها، وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، وكذلك القرار الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020، والذى أكد على استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر إقامة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات خلال الفترة الراهنة.

من ناحيته، قال الدكتور خالد سليم، إنه فى ضوء ما تضمنه خطاب وزارة الصحة، وحرصا من النقابة على سلامة أعضائها فى ظل تزايد حالات الإصابة بكورونا وبداية الموجة الثالثة من الجائحة، سيتم تأجيل الدعوة لعقد الجمعية العمومية لحين تحسن الأوضاع الصحية التى تشهدها البلاد، على أن تجدد النقابة مخاطبتها لوزارة الصحة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لإفادتها بإمكانية الدعوة لعقد الجمعية العمومية من عدمه.

يذكر أن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كان قد وجه خطاب لوزارة الصحة فى 28 مارس 2021، لطلب إفادة النقابة عن إمكانية عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين خلال شهر أبريل الجارى.

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