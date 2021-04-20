التهامي وفنون شعبية وطرب في برنامج التنمية الثقافية .. الخميس

يقيم مركز إبداع قبة الغورى "بشارع الأزهر" مساء الخميس 10 رمضان (الموافق22 إبريل) عرضا جديدا من العروض الأسبوعية المتميزة التى تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية.

وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ويقدم المنشد الشيخ محمود التهامى ليلة جديدة من ليالي الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز(خلف قسم الخليفة)، حيث يتغنى بأشهر القصائد المعروفة مثل: البردة، قمر، ياهو، رسمتك وصعايدة يا رسول الله.. كما يفتتح معرض للوثائق النادرة بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

وفى بيت الغناء العربى–قصر الأمير بشتاك(بشارع المعز)، تقدم الفنانة نهلة خليل أمسية طربية تضم مجموعة من أشهر الأغانى المصرية.

وفى السيدة نفيسة، يبدأ مركز طلعت حرب الثقافى فى تقديم أولى ليالي مسرحية العرائس "الليلة الكبيرة"، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وبالإسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع حفل غنائى للفنانة مريم صالح وفرقتها الموسيقية، حيث تتغنى بمجموعة متميزة من أشهر أغانى الشيخ إمام: مصر يا أمة يا بهية، عبد الودود وعيون الكلام.. كما يفتتح معرض للتصوير الفوتوغرافى بعنوان: "عدسة الفن الإسلامى" يشارك به نخبة من فناني الفوتوغرافيا بالثغر.