قريبا.. الإعلان عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة.



ضم الوفد النائب احمد فتحي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية والنائبين محمد عزمي ومحمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.



واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية.



كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.



وأكد أعضاء الوفد أنه من المقرر الإعلان قريبا عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضها ببعض في إطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

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