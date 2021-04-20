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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدا الجمعة المقبلة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالي (11) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة.

 

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا ، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

  • مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.       آل عباس نجع يعقوب – ساقلتهوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الدقهلية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
2.       العطيوي – م . الجماليةوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف كفر الشيخ
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.       احمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الغربية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
4.       الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021
  • مديرية أوقاف المنوفية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
5.       التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداءجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.       القلشي- الرمالي – مركز قويسناجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.       الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الإسكندرية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
8.       العزيز الرحيم- إدارة الرملجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

  • مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
9.       آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاجوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف قنا
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
10.   جاد عبد الرحيم – القلمينا – الوقفوزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف البحر الأحمر
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
11.   الرحمن الدهار بحي الزهراء – الغردقةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف يوم الجمعة افتتاح المساجد وزير الاوقاف صيانة المساحد

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