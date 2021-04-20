بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالي (11) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة.

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا ، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. آل عباس نجع يعقوب – ساقلته وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 2. العطيوي – م . الجمالية وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 3. احمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 4. الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 5. التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. القلشي- الرمالي – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 8. العزيز الرحيم- إدارة الرمل جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 9. آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه التنفيذ 10. جاد عبد الرحيم – القلمينا – الوقف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر