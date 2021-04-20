بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالي (11) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة.
ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا ، وهي على النحو التالي :
أولًا : مساجد الافتتاحات :
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|آل عباس نجع يعقوب – ساقلته
|وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|2.
|العطيوي – م . الجمالية
|وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|3.
|احمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ
|وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|4.
|الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|5.
|التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|القلشي- الرمالي – مركز قويسنا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|8.
|العزيز الرحيم- إدارة الرمل
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|9.
|آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج
|وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|10.
|جاد عبد الرحيم – القلمينا – الوقف
|وزارة الأوقاف
- مديرية أوقاف البحر الأحمر
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|11.
|الرحمن الدهار بحي الزهراء – الغردقة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف