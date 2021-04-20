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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليلة فى حب رسول الله.. أمسية رمضانية فى مركز الإبداع الفني

صدى البلد

أقام مركز الإبداع الفنى مساء أمس الإثنين،أمسية من أمسيات صالون "الفن والمجتمع" الذى تشرف عليه وتقدمه الفنانة مديحة حمدي،تحت عنوان "ليلة في حب النبي"، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان ياسر صادق رئيس البيت الفني للموسيقي والمسرح والغناء، د. رانيا يحيي ، الفنانة آمال رمزي ، وعدد كبير من الاعلاميين والصحفيين.

بدأت الأمسية بتلاوة  آيات من الذكر الحكيم، أعقب ذلك كلمة الفنانة مديحة حمدي والتي وجهت خلالها الشكر لوزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم ،ود.فتحي عبد الوهاب على دعمهما للصالون،معربة عن  سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع الصندوق، ثم تحدثت عن مآثر سيدنا محمد وفضل الصلاة عليه،وألقت قصيدة في مدح الرسول.

وأضافت أن الإسلام اهتم بالمرأة،وكان سيدنا محمد يوصي بالنساء خيرا ويقول رفقا بالقوارير وذكرت عددا من الأحاديث النبوية حول تكريم  الإسلام للمرأة.

وقال الفنان ياسر صادق إنه الآن بصدد كتابة كتاب عن سيدنا محمد عنوانه:"إن كنت لا تعرف من الحبيب فالله يجيب"، واستطرد "صادق" متحدثا عن النبي الكريم قائلا:"إنه لا يعرف قدر المعصوم إلا ربي، وأن سيدنا محمد كان معصوما".

وأضاف:"أن المعصوم منزه عن المعصية تاليا آيات من القرآن الكريم ، كما تناول فضائل المصطفى في حياته ومماته ، واختصاص المولى له بالرحمة، كما تحدث عن ذكرياته مع الفنانة مديحة حمدي في عرض "الرحمة المهداه"  بطولة الراحل محمود ياسين".

وفي كلمته قدم د.هاني كمال، الشكر للدكتور فتحي عبد الوهاب،ثم تحدث عن تعامل سيدنا محمد مع الأطفال والنشء والشباب،مضيفا أنه كان يحب الأطفال ويدرك متطلباتهم ويستعين بهم تحفيزا لهممهم.

ونوه بأن  النبي الكريم أسند لعدد من الصحابة في سن الطفولة أعمال بطولية، منهم أنس بن مالك.. معاذ بن جبل وأسامة بن زيد الذي تولي قيادة الجيش في سن صغيرة ، وأشار إلى أن الدولة الآن اهتمت بالطفل في العديد من المناحي  ذاكرا جائزة المبدع الصغير التي ترعاها وزارة الثقافة.

"ليلة في حب النبي" ألحان د. أحمد الكحلاوي، أشعار سراج الدين عبد القادر، إلقاء الفنان طارق دسوقي والفنانة لبني الشيخ .. قدم الصالون الإعلامية سحر عباس.

صندوق التنمية الثقافية ليلة فى حب النبى احتفالية رمضانية مركز الابداع الفني فعاليات ثقافية وفنية

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