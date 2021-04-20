عاجل
وزير قطاع الأعمال العام يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فـرع جاتينيو التاريخي بالقاهرة الخديوية بتكلفة 30 مليون جنيه بعد إصابة أسامة منير بها للمرة الثالثة آثار كورونا داخل الجسم حال الإصابة بها أكثر من مرة وزير التنمية المحلية: نسعى بصورة مستمرة لتطوير عملية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة ويسر وشفافية الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون يورو لدعم حملات التطعيم ضد كورونا في أفريقيا أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح الفارق بين العفو والمغفرة..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية "والتر مونديل" أهم نائب رئيس أمريكي .. وكيف رثاه كارتر؟

كارتر ونائبه الراحل
كارتر ونائبه الراحل

توفي نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، النائب الرئاسي "والتر مونديل" عن عمر تجاوز فيه التسعين، وفق ما  ذكرت شبكة بيزنيس إنسايدر الأمريكية، إلا إنه استطاع قبل وفاته أن يودع رؤساءه الذين خدم معهم أو كان قريبًا منهم.

 

واقترب مونديل من مقعد الرئاسة الأمريكية مرة، خلال خدمته مع كارتر والثانية عندما كان مرشحًا للرئاسة عن الحزب الديمقراطى فى انتخابات عام 1984، ولم يوقف مسيرته السياسية إلا التقدم في العمر وما صاحبه من مرض.

 

ونعى الرئيس الأسبق جيمي كارتر وفاة نائبه السابق والتر مونديل الذي توفي يوم أمس الاثنين عن 93 عاما.

 

وكتب كارتر في بيان "اليوم ، أحزن على وفاة صديقي العزيز والتر مونديل ، الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا" .

 

وكشفت بيزنس إنسايدر، إنه قبل وفاته بساعات، تواصل مونديل مع كارتر والرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس جو بايدن لإعلامهم بقرب وفاته.

 

أشاد كارتر بموندال ، الملقب بـ فريتز ، لمسيرته السياسية والتزامه بدور نائب الرئيس عندما خدموا معًا.

 

وأضاف كارتر: "استخدم فريتز مهارته السياسية ونزاهته الشخصية لتحويل منصب نائب الرئيس إلى قوة دافعة ديناميكية للسياسة لم يسبق لها مثيل من قبل ولا يزال ما فعله باقيًا إلى اليوم".

 

وعمل مونديل كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية مينيسوتا قبل العمل مع كارتر.

 

وخسر الإثنان محاولتهما لولاية ثانية في عام 1980 لكن مونديل ترشح للرئاسة في عام 1984 واختار  جيرالدين فيرارو كنائبة له ، وهي أول نائبة تترشح على بطاقة الانتخابات العامة.

 

كما عمل نائب الرئيس السابق أيضًا كمحامٍ ، ومدعي عام لولاية مينيسوتا ، وسفيرًا في اليابان في عهد كلينتون.

 

وأشاد  كارتر بنائبة قائلًا : "لقد كان شريكًا لا يقدر بثمن وخادمًا مقتدرًا لشعب مينيسوتا والولايات المتحدة والعالم. قدم لنا فريتز مونديل نموذجًا للخدمة العامة والسلوك الخاص".

 

وولد والتر فريدريك مونديل فى 5 يناير 1928 فى بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة فى الولاية.

 

حصل على جائزة التفوق فى طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فى عام 2015، لزيادة الوعى بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.


كان مونديل، أول نائب رئيس له مكتب فى البيت الأبيض وكان منخرطا بعمق فى كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.

 

لكن لم توضح التقارير سبب وفاة نائب الرئيس جيمي كارتر بين عامي 1977 و1981، واكتفت بنشر بيان صادر عن عائلته.

 

كان مونديل مؤيدا للحقوق المدنية، وقد دافع طوال مدة عمله في الكونجرس عن حقوق التعليم والإسكان وحقوق العمال المهاجرين وحق الأطفال في الغذاء.

 

وخلال حملته الانتخابية قال للناخبين أن يتوقعوا زيادة الضرائب في حال وصوله الى البيت الابيض، وهي عبارة طبعت السباق الرئاسي آنذاك، فلم يفز سوى بولايتي مينيسوتا ومقاطعة كولومبيا.

 

وقال في اليوم التالي للانتخابات "لقد بذلت كل ما بوسعي".

 

وظل داعما لعائلة كلينتون الى حين فوز باراك اوباما ببطاقة الترشح عن الحزب الديموقراطي عام 2008 بمواجهة هيلاري.
 

والتر مونديل وفاة مونديل الرئاسة الأمريكية جيمي كارتر أفضل نائب رئيس بيل كلينتون إدارة جو بايدن اخبار العالم

موضوعات متعلقة

بعد مقتل الرئيس التشادي.. إعلان عاجل من الجيش

بعد فوزه بالانتخابات.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي في هجوم مسلح

أرقام مؤلمة.. أمريكا تتصدر دول العالم في إصابات كورونا

30 شخصًا.. من يحضر جنازة الأمير فيليب في قصر وندسور

ترشيحاتنا

بعد فوزه بفترة ولاية سادسة.. الجيش التشادي يكشف كيف لقي رئيس الجمهورية مصرعه

ملائكة الرحمة يحتفلون بشهر رمضان مع مرضاهم بعزل تمي الأمديد ..شاهد

مقترح برلماني بفصل السكك الحديدية عن النقل واعتبارها هيئة مستقلة

أصغر من جاريث بيل| 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد

نقل الجثمان سراً .. تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

ميجان وهاري يعكران صفو الملكة إليزابيث قبل اجتماع العائلة السنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بعد فوزه بالانتخابات.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي في هجوم مسلح

10 قرارات هامة بعد حادث قطار طوخ.. مصطفى عبد اللطيف رئيسا للسكك الحديدية لمدة عام

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

روسيا تكشف عن موعد استئناف رحلات الطيران إلى مصر

ام عبده.. مستريحة المنوفية جمعت ٥٠٠ مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ