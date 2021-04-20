حكاية "والتر مونديل" أهم نائب رئيس أمريكي .. وكيف رثاه كارتر؟

توفي نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، النائب الرئاسي "والتر مونديل" عن عمر تجاوز فيه التسعين، وفق ما ذكرت شبكة بيزنيس إنسايدر الأمريكية، إلا إنه استطاع قبل وفاته أن يودع رؤساءه الذين خدم معهم أو كان قريبًا منهم.

واقترب مونديل من مقعد الرئاسة الأمريكية مرة، خلال خدمته مع كارتر والثانية عندما كان مرشحًا للرئاسة عن الحزب الديمقراطى فى انتخابات عام 1984، ولم يوقف مسيرته السياسية إلا التقدم في العمر وما صاحبه من مرض.

ونعى الرئيس الأسبق جيمي كارتر وفاة نائبه السابق والتر مونديل الذي توفي يوم أمس الاثنين عن 93 عاما.

وكتب كارتر في بيان "اليوم ، أحزن على وفاة صديقي العزيز والتر مونديل ، الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا" .

وكشفت بيزنس إنسايدر، إنه قبل وفاته بساعات، تواصل مونديل مع كارتر والرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس جو بايدن لإعلامهم بقرب وفاته.

أشاد كارتر بموندال ، الملقب بـ فريتز ، لمسيرته السياسية والتزامه بدور نائب الرئيس عندما خدموا معًا.

وأضاف كارتر: "استخدم فريتز مهارته السياسية ونزاهته الشخصية لتحويل منصب نائب الرئيس إلى قوة دافعة ديناميكية للسياسة لم يسبق لها مثيل من قبل ولا يزال ما فعله باقيًا إلى اليوم".

وعمل مونديل كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية مينيسوتا قبل العمل مع كارتر.

وخسر الإثنان محاولتهما لولاية ثانية في عام 1980 لكن مونديل ترشح للرئاسة في عام 1984 واختار جيرالدين فيرارو كنائبة له ، وهي أول نائبة تترشح على بطاقة الانتخابات العامة.

كما عمل نائب الرئيس السابق أيضًا كمحامٍ ، ومدعي عام لولاية مينيسوتا ، وسفيرًا في اليابان في عهد كلينتون.

وأشاد كارتر بنائبة قائلًا : "لقد كان شريكًا لا يقدر بثمن وخادمًا مقتدرًا لشعب مينيسوتا والولايات المتحدة والعالم. قدم لنا فريتز مونديل نموذجًا للخدمة العامة والسلوك الخاص".

وولد والتر فريدريك مونديل فى 5 يناير 1928 فى بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة فى الولاية.

حصل على جائزة التفوق فى طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فى عام 2015، لزيادة الوعى بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.



كان مونديل، أول نائب رئيس له مكتب فى البيت الأبيض وكان منخرطا بعمق فى كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.

لكن لم توضح التقارير سبب وفاة نائب الرئيس جيمي كارتر بين عامي 1977 و1981، واكتفت بنشر بيان صادر عن عائلته.

كان مونديل مؤيدا للحقوق المدنية، وقد دافع طوال مدة عمله في الكونجرس عن حقوق التعليم والإسكان وحقوق العمال المهاجرين وحق الأطفال في الغذاء.

وخلال حملته الانتخابية قال للناخبين أن يتوقعوا زيادة الضرائب في حال وصوله الى البيت الابيض، وهي عبارة طبعت السباق الرئاسي آنذاك، فلم يفز سوى بولايتي مينيسوتا ومقاطعة كولومبيا.

وقال في اليوم التالي للانتخابات "لقد بذلت كل ما بوسعي".

وظل داعما لعائلة كلينتون الى حين فوز باراك اوباما ببطاقة الترشح عن الحزب الديموقراطي عام 2008 بمواجهة هيلاري.

