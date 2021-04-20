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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرى ديروط

صدى البلد

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز ديروط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجاً والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن المقرر أن يخدم المشروع  4 قرى بإجمالي عدد سكان يبلغ 50 ألف مواطن وبتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه ".

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 يأتي وضع حجر الأساس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام وفي إطار الفعاليات التي تنظمها المحافظة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات التنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.
شارك المحافظ في وضع حجر الأساس كل من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والنائب محمد عيد عبدالجواد عضو مجلس النواب والنائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة.
حيث قام محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفيذة الهيئة العربية للتصنيع ويتكون من 4 محطات رفع و4 خطوط طرد ويخدم 4 قرى بمركز ديروط هي قرية نزلة عبداللاه بتكلفة 81 مليون ويخدم 11961 نسمة وقرية نزلة العوامر بتكلفة 51 مليون ويخدم 10375 نسمة وقرية شلش بتكلفة 54 مليون وتخدم 5083 مواطن وقرية جرف سرحان بتكلفة 54 مليون وتخدم 13023 نسمة وذلك بإجمالي تكلفة 240 مليون جنيه و50 ألف مستفيد ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت الي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.
وخلال زيارة محافظ أسيوط تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة أسيوط.

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