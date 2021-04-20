الإسكندرية: إزالة أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بحي العامرية

أزال حي العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم “الثلاثاء” أعمال بناء مخالف مقام على أرض زراعية بقرية (اليمن) بدائرة الحي.



وذكر الحي، في بيان له اليوم، أنه تم إزالة البناء المخالف، تماشيا مع جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالتصدي بحسم لجميع أشكال البناء المخالف وفرض مبدأ سيادة القانون.



وأشار البيان إلى أنه تم تطهير وتعقيم مبني الحي بالكامل و3 مدارس ووحدة صحية بنطاق الحي وتغريم 5 أشخاص لعدم ارتداء كمامة ورفع 45 طنا من المخلفات ومتابعة التزام المحال والمنشآت بمواعيد الغلق المحددة وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية.