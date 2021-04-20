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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تسجيل 1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

صدى البلد

أعلن المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة الكويتية د ..عبدالله السند، تسجيل 1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 258497 حالة، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1456 حالة.

وأضاف د.السند بحسب «كونا»، أنه تم تسجيل 1231 حالة شفاء من الإصابة بـ «كوفيد ـ 19» في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 241696 حالة.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.50%

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 254 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15345 حالة.

وزارة الصحة فيروس فيروس كورونا كورونا حالات الشفاء الصحة الكويتية

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