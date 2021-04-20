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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: انطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر بالقليوبية

حماة الوطن
حماة الوطن

 

أكد اللواء طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن، انطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية بأمانة القليوبية لانتخابات المجالس المحلية، وذلك فى إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب بإعداد خطة تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية بحيث يكون لديهم المهارة والكفاءة في المشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع في المحليات.


وقال الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم ان البرنامج التدريبى حاضر فيه نخبة من المدربين المميزين ، مشيرا الى ان حزب حماة الوطن يٌولي اهتماماً كبيرا بتدريب الشباب في مقتبل حياتهم السياسية ، بهدف إدماجهم في الشأن العام وتعريفهم بمبادئ الإدارة المحلية .


من جانبه أشار الدكتور احمد يوسف أمين الحزب بمحافظة القليوبية إلى ان الدورات التدريبية تأتى من منطلق أن التأهيل معيار أساسي لاختيار قيادات المحليات ، مضيفا ان التدريب لا يقتصر على الدورات النظرية فقط، وإنما يشمل تدريبات عملية أيضا من أجل رفع كفاءة المتدربين وايصالهم للاستفادة القصوى.


واضاف أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية أن الدورات التدريبية تستمر حتى 24 ابريل الجارى وتتضمن محاضرات عن " حل المشكلات والعمل الجماعي والمشاركة وتقدير الاحتياجات المحلية والتفاوض ولغة الحوار وادارة الاجتماعات" ، مؤكدا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال تطبيق زووم بجانب اللقاءات المباشرة.


واوضح اللواء عبد العليم بركة أمين مساعد الحزب بالقليوبية وأمين التنظيم أنه قد شارك بالبرنامج التدريبي أكثر من ١٠٠ عضو من شباب الحزب عبر تقنية "زووم " وأكثر من ٣٠ عضو حضروا التدريب بمقر حزب حماة الوطن ، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، ويتلقي المشاركين ٢٠ ساعة تدريبية على مدار "٦" أيام متتالية.

 

يذكر أن حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب السياسية المصرية التي شرعت في تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية بحيث يكون لديهم المهارة والكفاءة في المشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع في المحليات.

 

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فيروس كورونا القليوبية مكافحة فيروس كورونا حزب حماة الوطن الدورات التدريبية

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