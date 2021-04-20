المطربة هدى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المطربة هدى، عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت المحيطين والمخالطين لها بسرعة إجراء التحليل الطبية والفحوصات اللازمة.

وكتبت هدى عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله عاى كل حال ايجابي كورونا، اول يوم عزل وياريت اى حد اختلط بيا اليومين اللي فاتو يعمل تحليل، الموضوع فعلا متعب".

وكانت المطربة الشعبية هدى طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "شهر الخير" بمناسبة شهر رمضان، وذلك على قنوات يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أغنية "شهر الخير" من غناء هدى وكلام وألحان: عصام شعبان وتوزيع : مصطفي غانم وهندسة صوتية محمد جوده وانتاج: Ives.

من ناحية أخرى، حققت هدى نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرة " جر ناعم " التي تجاوزت نسبة مشاهدة تخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

جدير بالذكر أن هدى انتهت مؤخرًا من تسجيل عدة أغاني ومن المفترض طرحهم على فترات متقاربة خلال الفترة المقبلة، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلى، زووم، عماد عبيد، هانى فاروق، محمد هارون.