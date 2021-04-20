نقل الجثمان سراً .. تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

أكدت مصادر إعلامية في تشاد اليوم الثلاثاء أنه تم نقل جثمان الرئيس إدريس ديبي سرا إلى العاصمة إنجامينا ثم تم الإعلان عن مقتله بحسب قناة العربية.

وقالت المصادر الإعلامية أن إدريس ديبي قتل أثناء زيارته مواقع القتال مع معارضين تشاديين في الشمال.

وقالت وسائل الإعلام في تشاد أنه سيتم حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي.

وكان التلفزيون الرسمي التشادي قد أعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.

وقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.

