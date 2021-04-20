روسيا تصمم طائرة مسيرة لا يمكن التقاطها بالدفاعات الجوية

أعلنت شركة "زالا ايرو" الروسية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة عن اختراع طائرة صامتة لا يمكن التقاطها باستخدام الدفاعات الجوية .



وقال مدير المشاريع الخاصة في شركة "زالا إيرو"، نيكيتا خاميتوف - في تصريح أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن الطائرة المسيرة الجديدة لا يمكن التأثير عليها وقطعها عن الاتصالات بواسطة محطات الحرب الإلكترونية ، مشيرا الى أن الدرون الجديد عبارة عن مروحية مسيرة رباعية المراوح تحلق في نظام الصمت اللاسلكي التام.



وأضاف نيكيتا خاميتوف :" إننا نحدد للدرون نقطة على خارطة يستطلعها، ثم نقطع عنه كل الأنواع للاتصال، بما فيها قنوات الاتصال الفضائي عبر أجهزة الملاحة "جي بي إس" أو "غلوناس".



ويقوم الحاسوب الإلكتروني الذي يزود به الدرون بتشكيل سحابة متكونة من النقاط الجغرافية على الأرض ليحلق الدرون استنادا إليها، لذلك بمقدوره العودة إلى قاعدته حتى في حال انقطاع كل أنواع الاتصال.



ويمكن أن يبقى الدرون الصامت في الجو لمدة 40 دقيقة. ويبلغ مدى عمله 5 كيلومترات. ويحمل الدرون على متنه كاميرا فيديو وجهازا للرؤية الليلية يستخدمهما لاستطلاع منطقة معينة له.



وأوضح نيكيتا خاميتوف أنه من الصعب جدا اكتشاف الدرون في الجو لأبعاده الصغيرة وتخفيه البصري والصوتي الفائق ، كما أنه يمكن استخدامه كذلك في المجالات المدنية لحماية أنابيب الغاز والنفط مثلا.