منح التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

جبر: إذا امتلكنا إعلاما حقيقيا ينقل ما يحدث على أرض الواقع تنصلح أمور كثيرة

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام