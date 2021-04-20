عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منح التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

جبر: إذا امتلكنا إعلاما حقيقيا ينقل ما يحدث على أرض الواقع تنصلح أمور كثيرة

كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمل مناقشات لعمل توازن بين المصالح القومية أو المصالح الوطنية للدول وبين محاولات طغيان الشركات الكبرى، مؤكدا أن هناك مفاوضات شاقة جدا.

 

وأضاف جبر، خلال حفل توزيع شهادات تراخيص القنوات والمواقع الإلكترونية  أنه طلب من السفير الفرنسي بالقاهرة أن يتم الاستفادة من الخبرة والتجارب وهو وعد بأن يتحدث مع الاتحاد الأوربي ليكون هناك تعاون مشترك.

 

وأوضح جبر، أننا هنا في مصر ليس الهدف التقيد أو فرض ضرائب أو وضع رسوم، بل هي عمليه تنظيمية بحته وفقا للقانون لحماية أطراف العملية الإعلامية، مؤكدا أنه يريد مزيد من المواقع ومزيد من القنوات، ومزيد من الإجراءات وأن جميع الأخطاء التي تحدث يتم معالجتها بوسائل ديمقراطية.

 


وتابع جبر، أن الإعلام المصري، والاعلام الذي يعمل في مصر يقوم بدور مهم جدا لأنه أدوات صناعة الوعي، وإذا امتلكنا أعلاما حقيقيا ينقل ما يحدث علي أرض الواقع تنصلح أمور أخري كثيرة.

 


وأشار جبر، إلي أنه سيتم اليوم تسليم الدفعة التي تم بالفعل توفيق أوضاعها، مؤكدا أنه سيتم في الفترة القادمة محالة وضع الوسائل الإعلامية المختلفة في نفس السياق.

 

على جانب آخر تتابع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الشكاوى الواردة إليها منذ بداية شهر رمضان الخاصة بالدراما الرمضانية والتحقيق فيها ورفع توصياتها للمجلس.

 

وقال مصدر مسئول، إن لجان الرصد تتابع كافة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان، لرصد كافة الخروقات والمخالفات للاكواد والمعايير إن وجدت واتخاذ القرارات اللازمة من خلال المجلس.


وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن المجلس فتح التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتسيء للأسر المصرية.


وحول الفواصل الإعلانية قال إن المجلس أنذر القنوات بالتوقف عن الإسراف والإطالة في الإعلانات والالتزام بالتوقيت المحدد مضيفا بأن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطي المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.


كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

كرم جبر الاتحاد الاوربى السفير الفرنسي بالقاهرة تراخيص القنوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ترشيحاتنا

بعد فوزه بفترة ولاية سادسة.. الجيش التشادي يكشف كيف لقي رئيس الجمهورية مصرعه

ملائكة الرحمة يحتفلون بشهر رمضان مع مرضاهم بعزل تمي الأمديد ..شاهد

مقترح برلماني بفصل السكك الحديدية عن النقل واعتبارها هيئة مستقلة

أصغر من جاريث بيل| 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد

نقل الجثمان سراً .. تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

ميجان وهاري يعكران صفو الملكة إليزابيث قبل اجتماع العائلة السنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بعد فوزه بالانتخابات.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي في هجوم مسلح

10 قرارات هامة بعد حادث قطار طوخ.. مصطفى عبد اللطيف رئيسا للسكك الحديدية لمدة عام

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

روسيا تكشف عن موعد استئناف رحلات الطيران إلى مصر

ام عبده.. مستريحة المنوفية جمعت ٥٠٠ مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ