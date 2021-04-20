المخالفون.. رواية للكاتب البلجيكي أنطوان هوتفي

أصدر الكاتب البلجيكي من أصل فرنسي "آنطوان هوتفي" رواية بعنوان "المختلفون" ضَمًنَ فيها حياته الممتلئة بالذكريات الأليمة.

ومع أن المؤلف وُلد في فرنسا (1963)، إلا أنه هاجر في سنّ مبكرة إلى

بلجيكا حيث استَقَرً في عائلة تمتهن تبني الأطفال ذوي الوضعية الهشة.

وبسبب إصابته بمتلازمة "أسبرجر"، ظل "هوتفي" يسعى إلى الاستقلالية

عن الآخرين في كل شيء، بما في ذلك استخدام طريقة للحديث متأَثرة

بواقعه المعاش.

وتتناول روايته الأخيرة مساره الشخصي والعنف التي تَعَرًض له أثناء طفولته والأسرة التي احتضنته وماضيه المضطرب.

كما يعالج المؤلف جِراحَ والدته بالتبنّي والعناية التي كان يمنحه إياها الوالد،

فضلا عن ظواهر أخرى.