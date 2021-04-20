صدور الترجمة الإسبانية لرواية أنا وحيد بعد نجاحها بالفرنسية

أصدرت دار نشر "إليزاد" التونسية، الترجمة الإسبانية لرواية "أنا وحيد"، للكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك، بعد أن كانت صدرت باللغة الفرنسية في بداية الأمر.

وكانت هذه الرواية الصادرة باللغة الفرنسية قد نالت جائزة أحمد باب للأدب الإفريقي في عام 2019.

ويتناول "ولد بيروك" في روايته “أنا وحيد” هذه إشكالية التشدد والتعصب من خلال الحالة النفسية التي يعيشها بعدما وجد نفسه معزولا بعيدا عن كل من يعرفهم. يقول: "ها أنا وحيد، أختبئ عن الجميع"، ليتحدث بعد ذلك عن الواقع المعاش لشخص استولى "المتشددون" على قريته الواقعة على "بوابة الصحراء".

ويصطحب المؤلف القارئ بين سطور رواية “أنا وحيد” من خلاله أسلوبه الأدبي الرصين ولغته الفرنسية الرفيعة إلى غرفته التي يعيش فيها وحيدا ينتظر صديقته السابقة، القادرة وحدها على تحريره من ذلك السجن.

وكان "ولد بيروك" قد فاز في عام 2016 بجائزة "أحمدو كوروما" عن روايته "طبل الدموع". وقد أصدر أخيرا رواية بعنوان "منبوذون" تتحدث عن رجل بدوي دفعته الظروف إلى الإقامة في مدينة كبيرة كان عليه أن يتأقلم مع طريقة الحياة فيها، بما في ذلك امتهان الكذب والخداع.