بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة وجمال أنغام.. شاهد

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشر البحث جوجل، وكان ذلك بسبب عدم ردها على مكالمات المطربة أصالة رغم قبول اعتذارها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتحرص الفنانة أنغام، على نشر أحدث الصور والأخبار عبر حسابها الشخصي، وتلقي الرد من معجبيها.

وتميل أنغام، إلى ارتداء الفساتين القصيرة التي تكشف عن جمالها واناقتها، كما تفضل أيضا ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز جمالها.

وتميل إلى اختيار الألوان الناعمة والترابية التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ونضيف لمسة جمالية مميزة.

ومن الناحية الجمالية، تميل أنغام إلى وضع لمسات رقيقة من الماكياج باللون الأسود للعيون الذي يبرز جمال انوثتها، وتضع احمر للشفاه باللون البيج الناعم لإكمال ظهورها.

وتحرص على اختيار الاكسسوارات الزاهية التي تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور الفنانة أنغام.

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