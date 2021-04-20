ننشر تفاصيل أعمال التطوير بالأقسام العلاجية في مستشفى المنشاوى بطنطا

دخول 3 أسرة جديدة كاملة التجهيزات، الخدمة بالعناية المركزة للجراحة

أعلن الدكتور محمد جابر مدير عام مستشفى المنشاوى العام بطنطا التابع لمديرية الصحة بالغربية، عن دخول 3 أسرة جديدة كاملة التجهيزات للخدمة بالعناية المركزة للجراحة بالمستشفى، وذلك بتبرعات مجتمعية بتكلفة 350 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزيادة عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة، وتحت إشراف وبمساعدة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.



وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات له اليوم "الثلاثاء"، أن الأسرة الثلاث كاملة التجهيزات بثلاث أجهزة تنفس غير إختراقي (باي باب )، ووحدات رأس المريض، ومراتب هوائية، وفلوميترات، و3 كوميدينو، و3 ترابيزة طعام، و3 حوامل محاليل، و3 سرنجات كهربائية ، و3 مونيتور،وجهاز صدمات كهربائية ، وكراش كارت، وجهاز رسم قلب، وتروللي نقل مريض، وشفاط أرضي كهربائي، وثلاجة لحفظ الأدوية، وجهاز جلسات استنشاق، وكرسي متحرك.

وأشار مدير المستشفي إلى أن إجمالي أسرة العنايات المخصصة لحالات كوفيد١٩ الحرجة يصبح بذلك ١٥ سرير عناية متوسطة ، و١٤ سرير عناية مركزة، منوها إلى أن هذا يأتى ضمن مساعي إدارة المستشفي لتقديم خدمة طبية متميزة لمواجهة الموجه الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد .

تطوير مستشفي المنشاوي بطنطا

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