عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تطلق أجهزة جديدة اليوم.. وخطوات بسيطة لاسترجاع حساب واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

آبل تطلق اليوم هذه الأجهزة فى حدثها Spring Loaded

 

ينعقد اليوم الثلاثاء، أول حدث لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام 2021، حدث Spring Loaded فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، و الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مقر شركة آبل، كوبيرتينو ، والساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة وهو حدث Spring Loaded ، ويتضمن إطلاق مجموعة من أجهزة الآيباد وكذلك أجهزة كمبيوتر ماك مع أجهزة AirTags .

 

بعد اختراقات واتساب المتعددة.. كيف تسترجع حسابك بخطوات بسيطة ؟


شهد تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، واتساب WhatsApp ، خلال الأيام الماضية سلسلة من الاختراقات، والتي تعددت ما بين ارسال الهاكرز لعدد من الروابط على حسابات المستخدمين، وعند فتحها يتم اختراق بياناتهم، وما بين القيام بتحميل إصدارات حديثة من تطبيقات مشابهة مثل WhatsApp pink واتساب الوردي، أو واتساب الذهبي Whatsapp Gold.

 

شاومى فى أزمة كبيرة بسبب هاتف الألعاب Black Shark 4 Pro


تواجه شركة شاومى الصينية أزمة كبيرة بسبب نقص المخزون الموجود فى الأسواق من هاتف الألعاب Black Shark 4 Pro التابع لشركة Black Shark ، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى.

 

إصدار جديد من متصفح فايرفوكس يتيح للمستخدمين الخصوصية ومنع تعقبهم على الإنترنت


أعلنت شركة Mozilla عن إطلاق أحدث إصدار من متصفحها الشهير Firefox فايرفوكس، وهو إصدار Firefox 88 ، والذى يشمل عدد من الميزات الجديدة لمساعدة المستخدمين على تسهيل عمليات البحث ونتائجها بالإضافة إلى حماية خصوصيتهم أيضًا.

 

فيسبوك يسمح للمستخدمين بنقل منشوراتهم وملفاتهم إلى هذه التطبيقات.. تفاصيل


أصدر موقع فيسبوك تحديثا جديدا لمستخدميه يمكنهم فيه للمرة الأولى، من نقل منشوراتهم، ورسائلهم وملاحظاتهم والروابط التى يريدون حفظها وكذلك ملفاتهم ، إلى عدد من التطبيقات المختلفة، وذلك لتسهيل أرشفة الملفات والمحتوى الخاص بهم وتخزينه على منصات خارجية.

أخبار التكنولوجيا حدث Spring Loaded واتساب شاومي آبل

ترشيحاتنا

بلاغة القرآن .. الفرق بين القرية والمدينة .. معلومات لا تعرفها

لمربي الدواجن والأسماك..15 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

فائدة 3% وتقسيط على 30 عاما.. كيف تستفيد من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مدبولي: ندعم جهود المصالحة الليبية.. وسنعمل على نقل خبراتنا التنموية لطرابلس

رئيس الوزراء: خط ملاحي بحري يربط بين الموانئ المصرية والليبية ..فيديو

مدبولي ونظيره الليبي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

مدبولي يكشف عن رسالة الرئيس السيسي إلى الليبيين

القيعي يروي تفاصيل توقيع شيكابالا لـ الأهلي وسر فشل انضمامه

تحرك برلماني عاجل حول فشل تجربة تابلت الثانوية العامة

أم عبده.. مستريحة المنوفية جمعت 500 مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عرفه علام يكتب: بوابة هروب

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ