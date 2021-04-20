أخبار التكنولوجيا| آبل تطلق أجهزة جديدة اليوم.. وخطوات بسيطة لاسترجاع حساب واتساب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

آبل تطلق اليوم هذه الأجهزة فى حدثها Spring Loaded

ينعقد اليوم الثلاثاء، أول حدث لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام 2021، حدث Spring Loaded فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، و الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مقر شركة آبل، كوبيرتينو ، والساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة وهو حدث Spring Loaded ، ويتضمن إطلاق مجموعة من أجهزة الآيباد وكذلك أجهزة كمبيوتر ماك مع أجهزة AirTags .

بعد اختراقات واتساب المتعددة.. كيف تسترجع حسابك بخطوات بسيطة ؟



شهد تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، واتساب WhatsApp ، خلال الأيام الماضية سلسلة من الاختراقات، والتي تعددت ما بين ارسال الهاكرز لعدد من الروابط على حسابات المستخدمين، وعند فتحها يتم اختراق بياناتهم، وما بين القيام بتحميل إصدارات حديثة من تطبيقات مشابهة مثل WhatsApp pink واتساب الوردي، أو واتساب الذهبي Whatsapp Gold.

شاومى فى أزمة كبيرة بسبب هاتف الألعاب Black Shark 4 Pro



تواجه شركة شاومى الصينية أزمة كبيرة بسبب نقص المخزون الموجود فى الأسواق من هاتف الألعاب Black Shark 4 Pro التابع لشركة Black Shark ، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى.

إصدار جديد من متصفح فايرفوكس يتيح للمستخدمين الخصوصية ومنع تعقبهم على الإنترنت



أعلنت شركة Mozilla عن إطلاق أحدث إصدار من متصفحها الشهير Firefox فايرفوكس، وهو إصدار Firefox 88 ، والذى يشمل عدد من الميزات الجديدة لمساعدة المستخدمين على تسهيل عمليات البحث ونتائجها بالإضافة إلى حماية خصوصيتهم أيضًا.

فيسبوك يسمح للمستخدمين بنقل منشوراتهم وملفاتهم إلى هذه التطبيقات.. تفاصيل



أصدر موقع فيسبوك تحديثا جديدا لمستخدميه يمكنهم فيه للمرة الأولى، من نقل منشوراتهم، ورسائلهم وملاحظاتهم والروابط التى يريدون حفظها وكذلك ملفاتهم ، إلى عدد من التطبيقات المختلفة، وذلك لتسهيل أرشفة الملفات والمحتوى الخاص بهم وتخزينه على منصات خارجية.