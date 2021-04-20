ضبط مدير مخبز استولى على 300 ألف جنيه من مخصصات الدعم بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مدير مسؤول عن أحد المخابز، بتهمة التلاعب فى حصص منظومة الخبز كما تم ضبط بدال تمويني يقوم بحجب السلع التموينية تحرر محضرا بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

أقرا أيضا: النيابة تتحفظ على سائق قطار طوخ وتستجوب ناظر محطة سندنهور



تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على 329٫397 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعليا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط بدال تمويني بحوزته 1.5 طن سكر تموينى و300 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 17850 جنيه.



وكما تم ضبط الحملة مخزنا لتجارة السلع الغذائية بداخله 7 أطنان سكر حر بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش للمستهلكين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



من جانبها قررت نيابة مركز بنها التحفظ علي سائق قطار طوخ ومساعده الذي انقلب مؤخرا واسفر عن وقوع عدد من المصابين والضحايا.



كما استجوبت النيابة مسئول برج سندنهور وناظر محطة سندنهور واستكملت بسؤالهما عن الحادث ولم تصدر اي قرارات رسمية بشأنهما.



كما صرحت النيابة بدفن الجثث التي تم التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار منها مستشار بهيئة قضايا الدولة وضابط ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي.



فريق من النيابة العامة ببنها استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98



وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.



وكشفت التحقيقات سؤال 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 لا يزالون محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصابا من المستشفى.



وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة وتحفظت النيابة على السائق ومساعده.



كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود حول الحادث ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابون ، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

