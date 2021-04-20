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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هل هلالك بالأوبرا تؤكد على وحدة نسيج الشعب المصرى

صدى البلد

أكد افتتاح النسخة الخامسة لبرنامج " هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على وحدة نسيج الشعب المصرى، وأنه سيظل فى رباط إلى يوم الدين.

 

جاء ذلك خلال افتتاح المخرج خالد جلال لبرنامج هل هلالك فى نسخته الخامسة، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، يرافقه ١٤ راهبا .

 

كما شهد الافتتاح الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، والفنان شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، والفنانة آمال رمزى، والفنانة سميحة عبد الهادى، وناهد الدفرواى رئيس جمعية المتحابين فى الله، وكوكبة كبيرة من رجال الصحافة والإعلام .

 

واستمتع الحضور بغناء الفنانة فاطمة محمد على، التى تغنت مع الفنانين من أعضاء فرقتها الموسيقية، بباقة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية، منها : " والله بعودة يارمضان، أم النبى، محمد يارسول الله، بحبك يامصر، ألفين صلاة على النبى، القلب يعشق كل جميل" .

 

ويستهل البرنامج فعالياته بمشاركة يومية من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بعرض رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

 

وقدم ركن الطفل ورشة للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، حيث شارك فيها أكثر من ٢٥ طفلا من رواد هل هلالك،   استمتعوا بتلوين شخصيات مجسمة ومجموعة أخرى من المجسمات لمظاهر شهر رمضان الكريم، لتساعد الطفل على التدريب على التلوين واختيار الألوان المناسبة لكل شخصية  .

 

ومن المقرر أن تشارك فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات اليوم الثانى لبرنامج هل هلالك، بباقة من أشهر الاستعراضات الفنية للفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه .

 

تستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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