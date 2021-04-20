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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: تعنت إثيوبيا أفشل جميع مبادرات التفاوض بشأن سد النهضة

صدى البلد

التقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، بالقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في الخرطوم، براين شوكان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن المهدي أشادت بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني ولحكومة الفترة الانتقالية.

وأطلعت المهدي القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا، موضحة أن السودان كان وما زال منفتحاً لجميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الإثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. 

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي استمرار الولايات المتحدة في دعم حكومة الفترة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في السودان.

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السودان: تعنت إثيوبيا أفشل جميع مبادرات التفاوض بشأن سد النهضة

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