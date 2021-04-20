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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير مهم من الأمم المتحدة بشأن استمرار تواجد المرتزقة الأجانب في ليبيا

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، أن المنظمة الدولية تدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، لافتا إلى أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا يهدد بتقويض المكاسب الأمنية والسياسية.

 

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، دعا جوتيريش، إلى دعم إعادة توحيد جميع المؤسسات في ليبيا والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.

 

كان الجيش الليبي، أعلن السبت الماضي، أنه يسعى لتفكيك الجماعات المسلحة وإخراج كل المرتزقة الأجانب من ليبيا.

 

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد محجوب، في تصريحات لفضائية “الحدث” السعودية: “نسعى لتفكيك الجماعات المسلحة وإخراج المرتزقة من بلادنا”.

 

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تتوحد دون الانتهاء من قضية المرتزقة”.

 

وأوضح المحجوب أن الجيش الليبي لم يسجل أي انسحاب للمرتزقة أو القوات الأجنبية.

 

واعتبر المحجوب أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا دون ضمان تحقيق مصالحها التي تدخلت من أجلها.

الأمم المتحدة ليبيا الجيش الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا المرتزقة الأجانب

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