وكيل تعليم السويس يتفقد قاعات تدريب مديري المدارس الابتدائية على السلوكيات المهنية

تفقد الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، والدكتور ياسر عمارة، وكيل المديرية، قاعات التدريب لمديري المدارس الابتدائية، حيث كان التدريب على السلوكيات المهنية القائمة على 3 محاور هي "إدارة البيئة المدرسية في ظل جائحة كورونا، التنمية المهنية المستدامة، والتقييم بما يتناسب مع الوضع الحالي".

وقال الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن هذا يأتي بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

كما تحاور “الفولي” و"عمارة" مع الزملاء مديري المدارس الابتدائية للتأكيد على أهمية الاستفادة من التدريب ونقل ذلك إلى الميدان داخل المدارس وتطبيق كل ذلك عمليا ونشره بين الزملاء ومتابعة ذلك بأنفسهم.

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