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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح سيارتين من بويك Buick في معرض شنغهاي الدولي للسيارات

صدى البلد

أعلنت شركة بويك Buick لصناعة السيارات التابعة لجنرال موتورز الأمريكية، كشفها عن سيارتيها Envision Plus و Verano Pro، قبل ساعات من بدء أعمال الدورة الحالية لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات والذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين.

 

 

وقالت شركة بويك Buick الأمريكية إن سيارتيها Envision Plus وVerano Pro تحتوى على مقصورة تضم سبعة مقاعد  وتعتمد على أبواب خلفية أطول، وهيكل أقل ميلاً إلى المغامرة وسقف مائل بلطف، ويحتوي النموذج أيضًا على خلفية تتميز بخطوط حادة.

وتظهر السيارة Envision Plus ، بشبكة فريدة ومصابيح أمامية Matrix Pixel LED وتشمل المزايا الأخرى عجلات من الألمنيوم مقاس 20 بوصة ومصابيح خلفية حصرية مع "عدسات شفافة تبرز التصميم المرصع بالجواهر من الداخل".

وتستمد السيارة Envision Plus قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج 233 حصان (174 كيلو واط / 237 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 258 رطل قدم (350 نيوتن متر). تتميز بتقنية هجينة معتدلة ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي تسع سرعات.

 

أما السيارة العائلية Verano Pro ، فتضم بشبكة أمامية أنيقة محاطة بمصابيح أمامية رفيعة ومآخذ هواء رياضية ، و هيكل انسيابي وشخصية رياضية ونهاية خلفية متطورة.

وأوضحت شركة بويك Buick ، أن السيارة Verano Pro ، سيتوفر منها نسخة GSأيضًا وتتميز بشبكة أمامية على شكل خلية نحل وتنانير جانبية حصرية وسقف أسود. يحتوي الطراز أيضًا على مرايا داكنة ونوافذ وعجلات لتوفير "إحساس بالقوة والحركة .

وقالت شركة بويك Buick  “سيتمكن المالكون من تصميم سياراتهم من خلال مصدات أمامية وخلفية قابلة للاستبدال وألواح جانبية ومكونات الجناح الخلفي”.

شركة بويك Buick جنرال موتورز Envision Plus Verano Pro معرض شنغهاي الدولي للسيارات اخبار السيارات

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