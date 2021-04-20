"معلومات الوزراء": مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل عام 2021

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتتقدم ترتيبها في المؤشر 5 مراكز؛ لتصبح في المركز الـ73 في 2021 من بين 120 دولة عالميًّا، مقارنةً بالمركز الـ78 في 2020.

وأوضح المركز - في التقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست - أن مصر ما زالت مستمرة في طريقها نحو التطور التكنولوجي، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، كما احتلت المركز الرابع إفريقيًّا بعد كلٍّ من جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى تقدمها الملحوظ في فئة جودة المحتوى المحلي المناسب لكل أطياف المجتمع، الذي قفزت فيه 12 مركزًا.

ويهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسبًا أيضًا للجميع من خلال قياس التصورات حول كيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة الناس وسبل عيشهم في 120 دولة حول العالم عبر أربع فئات رئيسة يضم كل منها عددًا من المؤشرات الفرعية.

وخلص المؤشر إلى أن كورونا أجبرت الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، كما وسعت الفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.