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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأطباء تطالب الصحة بالكشف عن أعداد الأطباء الذين تلقوا تطعيم كورونا

الدكتور اسامه عبد
الدكتور اسامه عبد الحي

قال الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة أن التباطؤ فى تطعيم الفريق الطبى يُنذر بخطورة كبيرة خاصةً بعد زيادة معدل الوفيات من الأطباء يومياً، حيث فقدنا  6 أطباء فى يوم واحد منهم 4 فى سوهاج وهو الأمر الذى يستوجب مراجعة كل الإجراءات والتصرفات.

وطالب عبد الحي، وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من إجراءات تطعيم الفريق الطبى وطالب أيضا بالإعلان عن أعداد الأطباء الذين تم تطعيمهم حتى الآن وأعداد من لم يتم تطعيمهم مع الكشف عن خطة وتوقيتات التطعيم.

وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات والشهداء بين صفوف الأطباء فى مواجهة كورونا حتى وصلت إلى أكثر من 55 شهيدا خلال الأسبوعين الماضيين ووصلت القائمة لحوالى 500 شهيد حتى الآن منذ بداية الجائحة.


وأوضح الأمين العام، أن النقابة سبق وأرسلت فى 7 مارس مخاطبة للوزارة لحثها على الإسراع فى تطعيم الأطباء كأولوية أُولى فهم المتصدون للوباء  ، ولكن فوجئنا بأن التطعيم يتم لكل الفئات ولباقى أفراد المجتمع فى حين لم ينتهى تطعيم الأطباء

وفى سبيل ذلك أرسلنا مخاطبةً أخرى لوزارة  الصحة نُبدى فيها إستعداد النقابة العامة والفرعيات لتقديم أى مساعدة فى تطعيم الأطباء سواء بتخصيص مقرات فى جميع المحافظات أو بالمساعدة فى تسجيل الأطباء أو بأى شكل من أشكال المساعدة  كما تراه الوزارة مناسباً حتى يتم الإنجاز على أرض الواقع  .

وناشد عبد الحي، الأطباء و جميع أفراد الطاقم الطبي عدم التراخي فى أخذ اللقاح و عدم الاستماع الى حوار مدى أمان اللقاح من عدمه.

و أوضح أن جميع دول العالم توفر اللقاحات المختلفة ولا يمكن الحسم بأفضلية لقاح عن آخر، وأن المشاكل التى حدثت فى 6 حالات فقط من آسترازينيكا  AstraZeneca من بين ملايين الحالات وأكد أن جميع اللقاحات تقلل من احتمالات الإصابة و تعطى مناعة  تتراوح من 65% إلى 95%و إذا حدثت إصابة تكون حينها الأعراض أقل حدة و بالتالي معظم المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، وعلي جميع الاطقم الطبية بضرورة اخذ اللقاح فى أقرب فرصة ممكنة.

كذلك لابد من عودة الإجراءات الاحترازية و توفير الكمامات ذات الكفاءة العالية لكل أفراد الطاقم الطبى، ومراجعة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بجدية شديدة فى كل مكان، حتى لو بفرض حظر تجوال جزئي فى بعض المحافظات التى شهدت ارتفاع ملحوظ فى اعداد الاصابات والوفيات فى الموجة الثالثة.


 

وزارة الصحة مواجهة كورونا لقاح لقاحات إصابات اعداد الاصابات النقابة العامة أمين عام النقابة

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