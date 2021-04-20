10 علامات غير متوقعة للتأكد من صحة العسل
انتشرت بعض الطرق التقليدية غير صحيحة للتأكد من جودة العسل مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه أو وضعه في البراد لمعرفة تجمده أو لا وغير ذلك.
وإليكم بعض الطرق الصحيحة التي نشرتها الدكتورة سهام سوقية عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك.
-الكشف عن محتوی الهيدروكسي ميثيل فورفورال والذي يعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.
-الكشف عن محتوى السكريات ، والذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل
- اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياسنيز
وهذه الأمور فقط يمكن التحقق منها عبر التحليل المخبري.. ولا توجد طريقة عادية تقليدية تثبت ان كان العسل مغشوش أم لا.
نصائح عند تخزين العسل :
- يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
- يحفظ في وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء
- تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة .
- تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام
- تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة.
- واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل والأفضل استخدام ملعقة خشب
- هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين وذلك ليس مؤشرا على فساده وضرره
- العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع
- يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافي وليس مغلي
- تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكرويف ..