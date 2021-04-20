10 علامات غير متوقعة للتأكد من صحة العسل

انتشرت بعض الطرق التقليدية غير صحيحة للتأكد من جودة العسل مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه أو وضعه في البراد لمعرفة تجمده أو لا وغير ذلك.



وإليكم بعض الطرق الصحيحة التي نشرتها الدكتورة سهام سوقية عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك.

-الكشف عن محتوی الهيدروكسي ميثيل فورفورال والذي يعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.



-الكشف عن محتوى السكريات ، والذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل



- اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياسنيز

وهذه الأمور فقط يمكن التحقق منها عبر التحليل المخبري.. ولا توجد طريقة عادية تقليدية تثبت ان كان العسل مغشوش أم لا.

نصائح عند تخزين العسل :