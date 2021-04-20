وفاة شاب أثناء أدائه صلاة التراويح.. فيديو
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو ل شاب يتوفي أثناء قيامه صلاة التراويح .
وظهر في الفيديو وفاة الرجل أثناء السجود والتفاف المصلين حوله ليكتشفوا وفاته .
دعاء اليوم الثامن من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله : "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".
ثواب دعاء اليوم الثامن من رمضان
مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ