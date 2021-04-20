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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة شاب أثناء أدائه صلاة التراويح.. فيديو

صدى البلد

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو ل شاب يتوفي أثناء قيامه صلاة التراويح .

وظهر في الفيديو وفاة الرجل أثناء السجود والتفاف المصلين حوله ليكتشفوا وفاته .

دعاء اليوم الثامن من رمضان 

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله : "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثامن من رمضان

مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ

 

صلاة التراويح رواد مواقع التواصل الإجتماعي دعاء اليوم الثامن من رمضان

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